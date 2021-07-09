Son dakika haberi: New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kaldıSu seviyesi yolcuların beline ulaştı
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Son dakika haberi: New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kaldıSu seviyesi yolcuların beline ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... - New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kaldı Su seviyesi yolcuların beline ulaştı ABD'de Elsa tropikal fırtınasının vurduğu New York kentinde şiddetli yağışlar sele yol açtı.

- New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kaldı

Su seviyesi yolcuların beline ulaştı

NEW YORK - ABD'de Elsa tropikal fırtınasının vurduğu New York kentinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Manhattan metrosunu basan selde su seviyesi yolcuların beline kadar ulaştı. Bazıları ise çareyi çöp torbayı giymekte buldu.

Elsa tropikal fırtınası, ABD'de etkisini sürdürüyor. New York'ta etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Otoyollar, sokaklar, alt geçitler ve metro istasyonları su altında kalırken, hayat durma noktasına geldi. Manhattan metrosunda su seviyesi yolcuların beline kadar ulaştı. Bir yolcu çareyi çöp torbası giymekte buldu. Kent genelindeki istasyonların tavanından akan sular da yolculara geçit vermezken, yetkililer "istasyonlara girmeyin" uyarısında bulundu.

New Jersey'de de şiddetli fırtına etkili oldu

New Jersey eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ağaçları ve elektrik hatlarını devirdi. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, fırtınanın etraftaki eşyaları savurduğu görüldü. Eyaletin bazı noktalarında da dolu yağdığı kameraya yansıdı.

Son dakika haberi: New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kaldıSu seviyesi yolcuların beline ulaştı
Son dakika haberi: New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kaldıSu seviyesi yolcuların beline ulaştı
Son dakika haberi: New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kaldıSu seviyesi yolcuların beline ulaştı
Son dakika haberi: New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kaldıSu seviyesi yolcuların beline ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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