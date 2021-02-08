Son dakika haberi | New York'taki restoranların iç mekanları yüzde 25 kapasite ile cuma günü açılıyor
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Son dakika haberi | New York'taki restoranların iç mekanları yüzde 25 kapasite ile cuma günü açılıyor

08.02.2021 22:47 | Son Güncelleme: 08.02.2021 22:50
Son dakika haberi | New York'taki restoranların iç mekanları yüzde 25 kapasite ile cuma günü açılıyor

Gelen son dakika haberlerine göre NEW ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kullanımı yasaklanan restoranların iç mekanları 12 Şubat'ta tekrar açılıyor.

NEW ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kullanımı yasaklanan restoranların iç mekanları 12 Şubat'ta tekrar açılıyor.

New York Valisi Andew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'ta Kovid-19 vaka ve ölü sayılarında kayda değer bir düşüş olduğunu belirterek, restoranların iç mekanlarının 12 Şubat'tan itibaren açılacağını belirtti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ticari işletmelerden olan restoranların iç mekanları, 11 Aralık 2020'den bu yana Cuomo'nun emri ile kapalı bulunuyor.

Worldometers'a göre New York, 1 milyon 516 binden fazla vaka ile ülkede Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyaletler arasında 4'üncü sırada bulunurken, can kaybında ise 45 bine yaklaşan rakamla ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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