Son dakika haberi! New York'taki hastanede, Kovid-19 aşısını reddeden çalışanların ayrılmasıyla doğum servisi askıya alınacak

NEW New York eyaletindeki hastanede, birçok çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmamak için istifa etmesi üzerine doğumhanenin çalışamaz duruma geldiği bildirildi.

Lewis İlçe Sağlık Sistemleri Direktörü Gerald Cayer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyaletteki bir hastanenin doğum ünitesi çalışanlarının Kovid-19 aşısı yaptırmak istemedikleri için istifa etmeleri nedeniyle iki haftaya kadar doğum servisindeki hizmetleri askıya almak zorunda kalabileceklerini belirtti.

Cayer, "24 Eylül'den sonra doğum hizmetleri için güvenli bir şekilde personel ayıramıyoruz. İstifaların sayısı bize Lewis County Genel Hastanesi'nde hizmetleri durdurmaktan başka seçenek bırakmıyor." şeklinde konuştu.

İlçe sağlık yetkilisi Cayer, 27 Eylül'e kadar Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğunun duyurulmasının ardından 30 hastane çalışanının istifa ettiğini, bu tarihe 2 hafta kalmasına rağmen hala 165 çalışanın aşı yaptırmadığını kaydetti.

Cayer, aşı olmamak için istifa eden sağlık çalışanlarının işsizlik fonundan yararlanamayacağını, en kısa zamanda aşı olmuş yeni çalışanları işe almak için harekete geçecekleri bilgisini paylaştı.

Nisan ayında, Teksas'ta bulunan Houston Methodist Hastanesi, ülkede Kovid-19 aşısını zorunlu kılan ilk sağlık kuruluşu olmuş, aşıyı reddeden 150 çalışan istifa etmiş veya işten çıkarılmıştı.

Eski New York Valisi Andrew Cuomo, 16 Ağustos'ta, tüm hastane ve uzun süreli bakım tesisi çalışanlarının 27 Eylül'e kadar en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırmasının zorunlu olduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da geçen hafta, federal fonlardan yararlanan bütün sağlık tesislerinde görev yapan 17 milyon çalışanın tam olarak aşılanmasının gerektiğini ve bu zorunluluğun bir süre sonra ülke çapındaki tüm hastaneleri, evde bakım tesislerini ve diyaliz merkezlerini de kapsayacağını açıklamıştı.