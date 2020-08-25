Son dakika haberi | New York'ta polis şiddeti karşıtı protesto Son dakika habere göre Protestocuların slogan atması Protestodan detaylar Polis ve protestocular arasında konuşma ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar, Black Lives Matter (BLM) hareketi üyeleri...

Protestocuların slogan atması

Protestodan detaylar

Polis ve protestocular arasında konuşma

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar, Black Lives Matter (BLM) hareketi üyeleri tarafından New York kentinde de devam etti. Sosyal medyada yer alan bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında ise arkasından 7 el ateş etiği görülmüştü.

Kaynak: AA