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Son dakika haberi | New York borsası yükselişle kapandı

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Son dakika haberi | New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika ekonomi haberi: New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,17 artışla 35.131,86 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,89 artarak 4.515,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,41 artışla 14.239,9 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) şahinleşen para politikası tutumu sonrası piyasalardaki oynaklık etkisini sürdürdü.

Güne karışık seyirle başlayan endeksler, kapanışa doğru teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş gösterdi.

Fed'in geçen haftaki toplantısında faiz artırımlarına mart ayında başlanacağı sinyalinin verilmesinin ardından Fed üyeleri konuya ilişkin sözle yönlendirmelerine devam etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, mart ayı toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artışının tercih edilen politika eylemi olmadığını belirtti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de faiz oranlarının hangi hızda artırılacağının ekonomideki özellikle enflasyondaki gelişmelere bağlı olacağını ifade etti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Dow Jones, New York, Mart, Fed, Ekonomi, Haber

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