Son dakika haberi! New York borsası yükselişle kapandı
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Son dakika haberi! New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika haberi! New York borsası yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artarak 35.499,85 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 artışla 4.460,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kazançla 14.816,3 puana yükseldi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta ulaştıkları puanlarla rekor tazeledi.

Bugün açıklanan ekonomik verilerin ardından güne yatay seyirle başlayan endeksler, kapanışta yükseliş kaydetti.

Yeni tip kronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantı tehdidine rağmen iş gücü piyasasındaki toparlanma sürerken işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü 3'üncü haftaya taşıdı.

ABD'de açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 7 Ağustos ile biten haftada beklentilerle paralel düşüş göstererek 375 bine geriledi.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise temmuzda aylık yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Üretici fiyatları, temmuzda yıllık bazda da yüzde 7,8 artarak Kasım 2010'dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı kaydetti.

Ekonomik verilerin yanı sıra, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edildi.

Kansas Fed Başkanı Esther George varlık alımlarının sona erdirilmesini desteklediğini belirtirken, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan merkez bankasının varlık alımlarının hızını ekim ayına kadar düşürmeye başlaması gerektiğini savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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