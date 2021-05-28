Son dakika haberi: New York borsası yükselişle kapandı

Bir son dakika haberine göre New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artarak 34.529,78 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 kazançla 4.205,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artışla 13.748,74 puana yükseldi.

Devam eden ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserlikle güne yükselişle başlayan endeksler, gün boyu pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, kişisel gelirler nisanda aylık yüzde 13,1 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,5 arttı.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, nisanda yıllık yüzde 3,1 artarak 1990'lardan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise mayısta yukarı yönlü revize edilerek 82,9 oldu.

Öte yandan, Beyaz Saray, 1 Ekim'de başlayacak 2022 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren ilk kapsamlı bütçe teklifinin detaylarını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın 6 trilyon dolarlık bütçe teklifinde altyapı, sağlık ve eğitim gibi harcamalara yönelik finansmanın artırılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin