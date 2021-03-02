Son dakika haberi! New York borsası yükselişle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! New York borsası yükselişle kapandı

02.03.2021 00:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:38
Son dakika haberi! New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika haber... New York borsası, haftanın ilk işlem gününü sert yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü sert yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,95 artışla 31.535,51 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,37 artarak 3.901,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,01 yükselişle 13.588,83 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, tahvil faizlerindeki gerileme, enflasyonist baskılara ilişkin endişelerin hafiflemesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına dair gelişmeler etkili oldu.

Geçen hafta yüzde 1,6'nın üzerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, yeni haftada yüzde 1,4'e kadar düştü.

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeler de piyasalardaki pozitif havayı destekledi. ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Johnson&Johnson firmasının Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının acil durum kullanımını onaylamasının ardından söz konusu aşının dağıtımına başlandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, 3,9 milyon doz Johnson&Johnson aşısının yola çıktığını ve en erken salı sabahı eyaletlerdeki sağlık merkezlerine ulaşarak uygulanmaya başlanabileceğinin bilgisini verdi.

Kovid-19 salgınına yönelik destek paketi tarafında ise ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi cumartesi günü Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. ABD Senatosu'nun ekonomik destek paketini bu hafta oylaması bekleniyor.

Öte yandan ABD'de açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, şubatta bir önceki aya kıyasla 2,1 puan artışla 60,8'e çıkarak 3 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Özlem Zengin Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Türkan Şoray Mustafa Ceceli
Spor Can Bartu Mustafa Er Fatih Terim Serdar Aziz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! New York borsası yükselişle kapandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 00:39:08. #1.15#
title