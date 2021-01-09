Son dakika haberi... New York borsası yükselişle kapandı
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Son dakika haberi... New York borsası yükselişle kapandı

09.01.2021 00:33 | Son Güncelleme: 09.01.2021 00:36
Son dakika haberi... New York borsası yükselişle kapandı

Bir son dakika haberine göre New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artışla 31.097,97 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artarak 3.825,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 yükselişle 13.201,98 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, ABD'de çarşamba günü Joe Biden'ın seçim zaferinin tescillenmesinin ardından daha fazla ekonomik destek sağlanacağına ilişkin beklentilerin artması etkili oldu.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yönetiminde sağlanacak ekonomik destek paketinin "trilyon dolar" seviyesinde olacağını bildirdi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam geçen ay beklentilerin aksine 140 bin kişi azaldı, işsizlik oranı ise yüzde 6,7 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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