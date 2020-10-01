Son dakika haberi! New York borsası yükselişle kapandı
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Son dakika haberi! New York borsası yükselişle kapandı

01.10.2020 23:33 | Son Güncelleme: 01.10.2020 23:36
Son dakika haberi! New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika haberleri... New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla 27.816,90 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,54 artarak 3.381,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,42 kazançla 11.326,51 puana çıktı.

Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair belirsizliğe rağmen, teknoloji hisselerinin öncülüğünde pozitif bir seyir izledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, teşvik paketine ilişkin dünkü görüşmelerinin ardından bugün de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Teşvik paketinin miktarını görüşen ancak tam mutabakat sağlayamayan ikili arasındaki görüşmelerin devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Eylül ile biten haftada beklenenden fazla azalarak 837 bine geriledi.

ABD'de kişisel gelirler ağustosta aylık yüzde 2,7 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 1 arttı.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat endeksi ise eylülde bir önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak 55,4'e düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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