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Son dakika haberi | New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika ekonomi haberi: New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Son dakika haberi | New York borsası yükselişle kapandı
12.08.2020 23:41 | Son Güncelleme: 13.08.2020 00:21

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,05 artışla 27,976,55 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,37 artarak 3.379,50 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 2,13 kazançla 11.012,24 puana ulaştı.

Amerikan borsasında endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik teşvik paketine ilişkin görüşmelerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, beklenenden iyi gelen ekonomik veriler piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda beklentileri geride bırakarak aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 1 arttı.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı ise temmuzda 63 milyar dolara gerileyerek beklenenden fazla daraldı. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 193 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Bütçe açığı, haziranda ise 864 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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