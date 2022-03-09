Son dakika haberi | New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken emtia fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,74 artarak 33.201,55 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,85 artışla 4.247,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,29 kazançla 13.088,25 puana yükseldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken emtia fiyatlarındaki gevşeme endekslerdeki pozitif seyirde etkili oldu.

ABD yönetiminin Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömür ithalatını yasaklamasının ardından dün yükseliş gösteren Brent petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 17.36 itibarıyla yüzde 5 azalışla 121 dolar seviyesinden işlem gördü.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de aynı dakikalarda 117 dolardan alıcı buldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde uygulanan yaptırımlara ilişkin haber akışının piyasaların odağında olmaya devam ettiğini belirtti.