Son dakika haberi: New York borsası yükselişle açıldı
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Son dakika haberi: New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika haberi: New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artışla 35.497,41 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artarak 4.517,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 kazançla 15.166 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda verdiği "güvercin" mesajların ardından geçen haftayı yükselişle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında da pozitif bir seyir izledi.

Fed Başkanı Powell, Jackson Hole toplantısında, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini belirtmişti. Powell, varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızının faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağını ifade etmişti.

Analistler, yeni haftada ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcılar tarafından takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor
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