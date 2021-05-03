Son dakika haberi... New York borsası yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi... New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika haberi... New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,57 artışla 34.068,69 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 yükselişle 4.204,43 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 artarak 14.028,23 puandan işlem görmeye başladı.

Geçen hafta açıklanan makreokonomik veriler genel olarak ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini gösterirken, yükselen emtia fiyatlarına paralel enflasyon beklentileri de artış gösterdi.

Enflasyon beklentilerine paralel artan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 1,62 seviyelerine kadar geriledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise hafta sonu verdiği bir röportajda ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı altyapı ve aile harcama paketlerinin enflasyona neden olacağına dair endişeleri yatıştırmaya yönelik açıklamalarda bulundu. Yellen, söz konusu planların enflasyonu artırmayacağını çünkü harcamaların 10 yılı aşkın bir sürede aşamalı olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Analistler, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 474 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 474 liradan işlem görüyor
ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek
ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek
Salgından sonrası ülkelerin ekonomik olarak toparlanması için 7 engeli aşması gerekiyor
Salgından sonrası ülkelerin ekonomik olarak toparlanması için 7 engeli aşması gerekiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Özcan Deniz Şeyma Subaşı
Spor Diego Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... New York borsası yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 17:01:08. #1.14#

title