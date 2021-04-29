Son dakika haberi | New York borsası yükselişle açıldı
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Son dakika haberi | New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika haberi | New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: New York borsası, iyi gelen ekonomik verilerin ardından güne yükselişle başladı.

New York borsası, iyi gelen ekonomik verilerin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 190 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,57 artışla 34.014,53 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,84 yükselişle 4.218,41 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 artarak 14.210,65 puandan işlem görmeye başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, iyi gelen ekonomik veriler ve ABD'li teknoloji şirketlerinin güçlü bilançolarının ardından açılışta pozitif bir seyir izledi.

Fed, nisan ayı toplantısında, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, "güvercin" tutumunda herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Nisan ile biten haftada 553 bine gerileyerek düşüş göstermeye devam etti.

ABD'nin büyük teknoloji şirketleri bilançolarını açıklamayı sürdürürken, Apple ve Facebook, bu yılın ilk çeyreğinde gelirlerinin arttığını duyurdu.

Apple'ın geliri, ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 89,6 milyar dolara ulaşırken, Facebook'un geliri yüzde 48 yükselişle 26,2 milyar dolara çıktı.

Öte yandan, görevindeki ilk 100 gününü tamamlayan ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam Kongre'de yaptığı ilk konuşmada, eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik 1,8 trilyon dolarlık kapsamlı bir harcama paketi açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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