Son dakika haberi: New York borsası yükselişle açıldı
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Son dakika haberi: New York borsası yükselişle açıldı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika ekonomi haberi... New York borsası, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı altyapı paketinin ardından güne yükselişle başladı.

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New York borsası, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı altyapı paketinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,36 artışla 33.099,50 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,65 yükselişle 3.998,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,26 artarak 13.413,33 puandan işlem görmeye başladı.

Dün günü karışık seyirle tamamlayan endeksler, ABD Başkanı Joe Biden'ın altyapı paketini açıklamasının ardından nisan ayının ilk işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izledi.

Biden, dün, ülke ekonomisini canlandırmayı hedefleyen yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarını açıkladı.

Pakette, yol, köprü, otoyol, liman, havalimanı ve elektrikli araç sistemlerinin geliştirilmesi gibi projelere 621 milyar dolar, üretim, Ar-Ge ve mesleki eğitimi projelerine 580 milyar dolar, okul ve konutların inşası ile iyileştirilmesine yönelik projelere 300 milyar dolar, içme suyu altyapısı, geniş bant internet erişimi ve elektrik şebekelerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlara 300 milyar dolar ve yaşlılar ile engellilerin bakımına ise 400 milyar dolarlık kaynak ayrıldığı kaydedildi.

Paketin 8 yıllık bir sürece yayılması beklenirken, tartışma konusu olan finansmanın ise kurumlar vergisinin yüzde 21'den yüzde 28'e çıkarılarak 15 yıldan fazla bir sürede sağlanacağı belirtildi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 719 bine yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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