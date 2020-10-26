Son dakika haberi... New York borsası sert düşüşle kapandı

Son dakika haberleri... New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve ekonomik destek paketine ilişkin belirsizliğin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve ekonomik destek paketine ilişkin belirsizliğin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 650 puanlık düşüş gösterdi ve yüzde 2,29 azalışla 27.685,38 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,82 kayıpla 3.402,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 azalışla 11.358,94 puana düştü.

Endeksler, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve salgın ile mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin belirsizliğin etkisiyle yeni haftanın ilk gününde sert kayıplar yaşadı.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artış başta Avrupa olmak üzere sıkı tedbirlerin yeniden uygulanmasını gündeme getirirken, ABD'de cuma ve cumartesi günlük yeni vaka sayısı 80 bini geçti. Kovid-19 vakalarındaki artış, aynı zamanda ekonomik toparlanmaya yönelik bir tehdit olarak algılandı.

Ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerde ise Beyaz Saray yönetimi ile Demokratlar arasında henüz bir anlaşmaya varılamaması piyasaları endişelendirmeye devam etti.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, katıldığı bir televizyon programında, ekonomik destek paketine ilişkin görüşmelerin yavaşladığını ancak hala devam ettiğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de bugün yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından etkilenen Amerikan halkına daha fazla yardım sağlayamadığı için Trump yönetimini eleştirdi. Pelosi, ekonomik destek paketi üzerinde bir an önce anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, yeni konut satışları eylülde beklentilerin aksine düşüş göstererek aylık yüzde 3,5 azalışla 959 bine geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin