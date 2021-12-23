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Son dakika haberi: New York borsası güçlü ekonomik verilerle yükselişle kapandı

Son dakika haberi: New York borsası güçlü ekonomik verilerle yükselişle kapandı
AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... New York borsası, güçlü ekonomik veriler ve Kovid-19'un Omicron varyantına ilişkin umut verici gelişmelerin ardından günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, güçlü ekonomik veriler ve Kovid-19'un Omicron varyantına ilişkin umut verici gelişmelerin ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,74 artışla 35.753,89 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,02 artarak 4.696,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,18 kazançla 15.521,89 puana çıktı.

Öte yandan, Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) tarafından yapılan araştırmada, Kovid-19'un yeni varyantı Omicron'un şiddeti hakkında olumlu sonuçlar alındı.

NICD araştırmasında, Omicron ile enfekte olanların hastanede kalma olasılığının Delta varyantına göre çok daha düşük olduğu tespit edildi.

Bu arada, ABD Ticaret Bakanlığı ekimde ABD'nin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 olarak açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesini yüzde 2,3'e revize etti.

Geçen yıl yüzde 3,4 küçülen ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6 büyümesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse 1984'ten beri en yüksek büyüme oranı olacak.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, aralıkta önceki aya kıyasla 6,3 puan artarak 137,9 oldu. Endeks, Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

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AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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