Son dakika haberi | New York borsası Fed tutanakları öncesi yükselişle açıldı
Son dakika haberi: New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları öncesi güne yükselişle başladı.
New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları öncesi güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artışla 34.601,91 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artarak 4.353,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 kazançla 14.722 puana çıktı.
Dün günü karışık seyirle tamamlayan endeksler, bugün açılışta teknoloji hisselerinin öncülüğünde pozitif bir seyir izledi.
Analistler, bugün açıklanacak Fed'in 15-16 Haziran'da gerçekleşen son toplantısına ait tutanakların yatırımcıların odağında olduğunu belirtirken, tutanaklarda öncelikle varlık alımlarının azaltılması, faiz artışına yönelik olası dönemler, enflasyon ve iş gücü piyasalarına ilişkin beklentilerin takip edileceğini kaydetti.
Öte yandan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,30 seviyelerine kadar geriledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin