Son dakika haberi! New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı
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Son dakika haberi! New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı

10.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:50
Son dakika haberi! New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı

Son dakika haberlerine göre New York borsası, piyasaların yakından takip ettiği enflasyon verisi sonrası güne yükselişle başladı.

New York borsası, piyasaların yakından takip ettiği enflasyon verisi sonrası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,62 artışla 32.029,63 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 yükselişle 3.901,48 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 artarak 13.235,48 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de beklentiler dahilinde gerçekleşen şubat ayı enflasyonun piyasalardaki endişeleri yatıştırmasıyla endeksler pozitif bir seyir izledi.

Son birkaç aydır özellikle tahvil ve emtia piyasalarında etkili olan enflasyon endişeleri nedeniyle yakından takip edilen enflasyon verisi şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,7 artış gösterdi.

Enflasyon endişeleriyle son birkaç aydır yükseliş eğilimi gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,52 seviyelerine kadar geriledi.

Ekonomik destek paketi iyimserliği de piyasalardaki pozitif havayı desteklemeye devam etti.

Senatoda hafta sonu kabul edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, nihai oylama için Temsilciler Meclisinin gündemine gelirken, tasarının oylamasının bugün tamamlanarak ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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