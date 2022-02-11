Son dakika haberi... Nevşehir'deki silahla yaralama olayının 3 şüphelisi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Nevşehir'deki silahla yaralama olayının 3 şüphelisi tutuklandı

AA, Behçet Alkan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Nevşehir'deki silahla yaralama olayının 3 şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberler... Nevşehir'de, husumetli oldukları kişiyi silahla yaralayan 3 zanlı tutuklandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, husumetli oldukları kişiyi silahla yaralayan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki gün Cevher Dudayev Mahallesi'nde M.G'nin silahla yaralanması olayının failleri E.Y, M.Ö, ve F.M.K, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title