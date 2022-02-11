Son dakika haberi... Nevşehir'deki silahla yaralama olayının 3 şüphelisi tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, husumetli oldukları kişiyi silahla yaralayan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki gün Cevher Dudayev Mahallesi'nde M.G'nin silahla yaralanması olayının failleri E.Y, M.Ö, ve F.M.K, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.