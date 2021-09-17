Son dakika haberi... Nevşehir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Haberler
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Son dakika haberi... Nevşehir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Nevşehir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Nevşehir'in Avanos ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu.

Yukarı mahallesi Vatan caddesindeki bir evde yalnız yaşayan T.Y'den iki gündür haber alamayan yakınları kapıyı zorlayarak girdikleri ikamette kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Haber verilmesinin ardından eve gelen polis, kadının tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından T.Y'nin cesedi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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