Son dakika haberi! Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Son dakika haberi! Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
23.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:12

Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başka bir ilden getirilen uyuşturucunun ilçe merkezinde satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, E.Ö, S.V. ve B.D'yi araçla ilçeye giriş yaparken gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, yaklaşık 425 gram metamfetamin, 49 gram toz esrar, Hint keneviri, hassas terazi, 21 parça halinde eşit olarak kesilmiş alüminyum folyo ele geçirildi.

Arama yapılan ikamette bulunan E.İ. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö. tutuklandı, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan haklarında işlem yapılan 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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