Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama - Haberler
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Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Son dakika haberler... NEVŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.

NEVŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Geçen ay Balıkesir'deki narkotik operasyonunda şüpheliler tarafından şehit edilen polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği operasyonda 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 13 kişi yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda 502,89 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 2 havalı tabanca, 6 av tüfeği, 1 hassas terazi, 1 ecstacy hap, 0.38 gram esrar ve 0.78 gram kenevir tohumu ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen R.Ç., M.Ş., N.K., M.Y., A.A., A.K. ve H.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

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Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Son Dakika Haberleri

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