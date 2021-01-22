Son dakika haberi | Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi | Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

22.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:39
Son dakika haberi | Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışması kapsamında bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, aracıyla seyir halinde olan D.T'yi uygulama noktasında durdurdu.

Araç ve şüphelinin üzerinde 9 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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