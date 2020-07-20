Son dakika haberi... Nevşehir'de tesadüfen ortaya çıkarılan "Kayaşehir" turizme açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Nevşehir'de tesadüfen ortaya çıkarılan "Kayaşehir" turizme açıldı

Son dakika güncel haberine göre Nevşehir'de, 2014'teki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan kayadan oyma tarihi "Kayaşehir"in turizme açılması dolayıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla tören düzenlendi.

Son dakika haberi... Nevşehir'de tesadüfen ortaya çıkarılan
20.07.2020 22:13 | Son Güncelleme: 20.07.2020 23:10

Nevşehir'de, 2014'teki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan kayadan oyma tarihi "Kayaşehir"in turizme açılması dolayıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla tören düzenlendi.

Nevşehir Kalesi surlarının arasında gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Ersoy, Nevşehir'in, il oluşunun 66'ncı yılında önemli bir turizm merkezine kavuştuğunu belirtti.

Kayaşehir'in de bölgedeki eski yerleşim alanlarının temizlenmesi sırasında ortaya çıkan benzersiz bir turizm varlığı olduğunu belirten Ersoy, alandaki arkeolojik kazılarda, dünyanın en büyük yeraltı yerleşim alanı olduğuna dair veriler elde edildiğini vurguladı.

Türkiye'de kazma vurulan her alanda tarihi değerlerle karşılaşmanın mümkün olduğunu belirten Ersoy, "Su borusu döşemek için kazı yapıyorsunuz, altından antik kent çıkıyor. Denizin metrelerce altından tünelle raylı sistem geçiriyorsunuz, kadim batıklar ve hazineler bulunuyor. Otel inşasına başlıyorsunuz dünyanın en benzersiz mozaiklerinden biriyle yüz yüze geliyorsunuz. Ülkemizde kazma vurulan her bir karış topraktan asırlık medeniyet miraslarının çıkmasına o kadar alıştık ki artık şaşırmıyoruz." dedi.

Birinci etap olarak belirlenen 120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, 6'ncı yüzyıla tarihlenen Manastır ve 12'nci yüzyılda yapılan Bizans Kilisesi'nin gün yüzüne çıktığını ifade eden Ersoy, su yolları, kaya oyma mezarlar, tüneller, barınma mekanları gibi askeri, dini ve sosyal yaşam alanlarının ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Alandaki çalışmalarda elde edilen toplam 1271 parça tarihi eserin de Nevşehir Müzesi'nde koruma altına alındığını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu şehir kültürel dokusuyla ve medeniyetler tarihi noktasında barındırdığı muazzam zenginliklerle Türkiye'nin ve dünyanın en özel bölgelerinden birisi. Nitekim bugün de yine dünyada benzeri olmayan bir kültür varlığının ülke turizmine kazandırılması vesilesiyle bir aradayız. Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir, gerçekleştirilen temizleme ve düzenleme çalışmaları sonrası yeni yüzü ile misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Anadolu toprağı, insanlık tarihinin tam ve eksiksiz tanığı olarak biriktirdiği sayısız hatırayı yine insanlıkla cömertçe paylaşmaya devam ediyor. Bizler de bu değerleri ülkemize kazandırmak, tüm dünyayla paylaşmak ve koruyarak gelecek nesillerimize ulaştırmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Nevşehir Kalesi artık Kayaşehir ile birlikte çok farklı bir kimlik kazanmış, bölge ciddi bir cazibe merkezi konumuna yükselmiştir. Ben Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim Arı'ya ve mesai arkadaşlarına bu titiz çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Ülkemize ve Nevşehir'e hayırlı olmasını diliyorum."

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın konuşmalarının ardından açılış kurdelesi Bakan Ersoy ve katılımcılarca kesildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı Güncel
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü Spor
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı Dünya
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 3. Sayfa
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı Ekonomi
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Altının gram fiyatı 401 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 401 liradan işlem görüyor
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Halife Hafter Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ece Erken Deniz Seki Şeyma Subaşı Seyfi Dursunoğlu
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Gökhan Gönül
Daha Fazla Avrupa Ak Parti Beşiktaş Şampiyon
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Nevşehir'de tesadüfen ortaya çıkarılan "Kayaşehir" turizme açıldı - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 23:12:26. #1.14#
title