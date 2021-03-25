Son dakika haberi... Nevşehir'de terör örgütü üyesi 2 yabancı uyruklu yakalandı

Son dakika habere göre Nevşehir'de, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK/PYD/YPG üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.