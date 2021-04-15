Son dakika haberi: Nevşehir'de suçla mücadele çalışması başarılı sonuçlar doğuruyor
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Son dakika haberi: Nevşehir'de suçla mücadele çalışması başarılı sonuçlar doğuruyor

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Nevşehir'de suçla mücadele çalışması başarılı sonuçlar doğuruyor

Gelen son dakika haberlerine göre Nevşehir'de emniyet ve jandarma ekiplerinin suçla mücadele çalışmalarının başarılı sonuçları istatistiklere yansıdı.

Nevşehir'de emniyet ve jandarma ekiplerinin suçla mücadele çalışmalarının başarılı sonuçları istatistiklere yansıdı.

Nevşehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gözlemlendiği bildirildi.

2020 yılı ile bu yılın ilk üç aylık dönemlerinin karşılaştırıldığı tabloya göre, evden hırsızlık olaylarında yüzde 15, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 21, kasten yaralamada yüzde 10, kişilerin huzur ve sükununu bozmada yüzde 40, taksirle yaralama olaylarında ise yüzde 17 düşüş gerçekleşti.

Trafik kazalarında da düşüş görüldüğünün belirtildiği paylaşımda, geçen yılın ilk çeyreğinde il genelinde yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısının da 167'den 131'e gerilediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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