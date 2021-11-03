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Son dakika... Polis ve jandarmaya hakaret eden 2 şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Nevşehir'de, sosyal medyadan güvenlik güçlerine hakaret eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 şüpheli yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, sosyal medyadan güvenlik güçlerine hakaret eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek araçlar arasında makas atan sürücü T.Ü. ile bu anları telefonuna kaydeden K.K'nin, sosyal medyada yayınladıkları görüntüde emniyet ve jandarma ekiplerine hakarette bulundukları belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kimlikleri tespit edilen şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan haklarında çok sayıda kayıt bulunan T.Ü. ve K.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, sürücü T.Ü'ye, trafikteki 11 ayrı ihlalden dolayı 3 bin 457 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, 160 ceza puanı uygulandı.

Son dakika... Polis ve jandarmaya hakaret eden 2 şüpheli yakalandı

Son dakika... Polis ve jandarmaya hakaret eden 2 şüpheli yakalandı

Son dakika... Polis ve jandarmaya hakaret eden 2 şüpheli yakalandı

Son dakika... Polis ve jandarmaya hakaret eden 2 şüpheli yakalandı

Son dakika... Polis ve jandarmaya hakaret eden 2 şüpheli yakalandı

AA - Son Dakika Haberleri
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