Son dakika haberi! Nevşehir'de mesai saatleri yeniden düzenlendi

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli iller arasında yer alan Nevşehir'de mesai saatleri yeniden düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli iller arasında yer alan Nevşehir'de mesai saatleri yeniden düzenlendi.

Nevşehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, il genelinde mesai saatlerinin bugünden geçerli olmak üzere sabah 08.00-12.00, öğleden sonra ise 13.00-17.00 olarak uygulanacağı bildirildi.

Esnek çalışma uygulamasının kaldırıldığı belirtilen paylaşımda, "Esnek çalışma uygulaması kaldırılmış olup, bugünden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde değişikliğe gidilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan