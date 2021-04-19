Son dakika haberi: Nevşehir'de kısıtlamayı ihlal eden 26 kişi hakkında tutanak hazırlandı

Son dakika haberleri: Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 26 kişiye cezai işlem uygulandı.

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 26 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16-19 Nisan arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde 21 ekip ve 101 personel, çeşitli uygulama noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, kısıtlamayı ihlalden 26 kişiye idari para cezası kesildi.

Ayrıca, denetimlerde, 17 iş yeri, 32 ticari taksi, 7 otobüs, 687 araç ile 865 vatandaş sorgulandı.

Sorgulamada, karantina şartlarını ihlal ettiği belirlenen bir kişi de KYK öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan