Son dakika haberi! Nevşehir'de Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı Son dakika haberleri... Nevşehir Belediyesi ile TOKİ tarafından ilk etapta 41 konut ve 31 dükkanın temelinin atılacağı Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı.

Nevşehir Belediyesi ile TOKİ tarafından ilk etapta 41 konut ve 31 dükkanın temelinin atılacağı Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı.

Karasoku, Hacı Rüştü, Herikli, 20 Temmuz, Kapucubaşı ve İbrahim Paşa mahallelerini kapsayan projenin İbrahim Paşa Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreninde konuşan AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, bugün 10 etaplık bölümün ilk etabının temelini atacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında "kalkınma yerelden başlar" anlayışıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başına geçtiğini anımsatan Menekşe, "Kalkınmanın yerelden başlayacağının önemini görüyoruz. Türkiye'deki 81 il ve ilçeler bu anlayışı görerek yaşamış durumda. 15 yıl önce büyük bir köy görünümünde bir şehirde yaşıyorduk. Ama AK Parti iktidarıyla başlayan hizmet atağı Nevşehir'i tanınmaz hale getirdi. 15 yıl önce ve şimdi görenler şehri tanıyamıyor." diye konuştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise Nevşehir'in iki kronik sorunundan Nevşehir Kalesi'nin turizme kazandırılarak şehrin çehresinin değiştiğini dile getirdi.

Her seçim döneminde karşılarına gelen Karasoku Projesi'nin de bugün itibarıyla ortadan kalkacağını kaydeden Açıkgöz, "Şehirlerin yeni merkezleri olması gerekiyor. Yeni yaşam alanları oluşması gerekiyor. Nevşehir'in fiziki değişimi de güzel oluyor. Şehrin kaderinin değişmesi için çok güzel bir proje. Şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı da parklarıyla, oto parklarıyla, yeşil alanlarıyla, meydanlarıyla, klasik TOKİ mantığındaki çok katlı binalar değil, en fazla 4 artı 1 kattan oluşan muhteşem bir proje olacağına dikkat çekti.

Projenin Türkiye'de örnek olacağını belirten Arı, şunları kaydetti:

"Bir buçuk yıldır hem şehrin kronik sorunlarını hem ihtiyaçlarını hem de verdiğimiz sözleri yerine getirme gayretinde olduk. Bu şehrin fiziksel değişime ihtiyacı olduğunu söylemiştik. Nevşehir'i turizme açacağımızı söylemiştik ama önce turizme açılacak hale getirmemiz gerektiğini de ifade etmiştik. İşte bu nedenle şehri güzelleştirmek, alt ve üst yapı sorunlarını gidermek için çalışmalarımızı hızlandırdık. 10 etaplık bir projenin ilk etabına başlandı. Vatandaşlarımıza, 'kentsel dönüşüm bu şehirde gerçekleşecek, planlarınızı ona göre yapın' demiştik. Şükürler olsun bugün gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu bir başlangıç. Toplam 294 bin metrekarelik bir alan. 5 tane mahalleyi kapsıyor. 3 mahalle merkez 2 mahalle de kısmen. Burası birinci etap. 10 etaba ayırdık. İkinci etap ile alakalı yıkıma da başlıyoruz. İnşallah şehrin kaderinin değiştiği işlerden bir tanesi olacak."

Konuşmaların ardından projenin temeli Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe ile Belediye Başkanı Arı tarafından atıldı.

Kaynak: AA