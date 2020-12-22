Son dakika haberi! Nevşehir'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Nevşehir'de polis tarafından gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Nevşehir'de polis tarafından gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Gürbüz Sokak'taki bir apartmandan inşaat malzemeleri ile güvenlik kamerası ve kablo çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler M.A. ve E.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.A'nın daha öncede çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü