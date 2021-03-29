Son dakika haberi | Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
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Son dakika haberi | Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Nevşehir'de firari hükümlü jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı
Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı

Nevşehir'de firari hükümlü jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ş.S'nin ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Ş.S, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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