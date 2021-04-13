Son dakika haberi! Nevşehir'de emekli öğretmen polisin sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu
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Son dakika haberi! Nevşehir'de emekli öğretmen polisin sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Nevşehir'de emekli öğretmen polisin sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması bahanesiyle dolandırılmaya çalışılan emekli öğretmen, polisin sayesinde kurtuldu.

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Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması bahanesiyle dolandırılmaya çalışılan emekli öğretmen, polisin sayesinde kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Gülşehir ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ali B'yi (73) telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, Türkiye genelinde FETÖ soruşturması kapsamında operasyon yapılacağını belirterek verdiği hesaba para yatırmasını istedi.

Dolandırıcının söylediklerine inanan Ali B, ilçedeki bankaya giderek hesabından 5 bin 395 avro para çekti.

Ali B'nin durumundan şüphelenen aile fertleri öğretmenin oğlu Hüseyin B'yi aradı.

Babasına ulaşan ve dolandırılmak istendiğine ikna edemeyen Hüseyin B, polisten yardım istedi.

Polisin uzun uğraşları sonucu ikna ettiği Ali B, parayı yeniden kendi hesabına yatırdı.

Polis, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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