Son dakika haberi... Nevşehir'de bağ evine kaçak tütün operasyonu
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Son dakika haberi... Nevşehir'de bağ evine kaçak tütün operasyonu

19.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:58
Son dakika haberi... Nevşehir'de bağ evine kaçak tütün operasyonu

Son dakika haberleri: Nevşehir'de bir bağ evine düzenlenen operasyonda, çok sayıda makaron, sigara fitresi ve tütün ele geçirildi.

Nevşehir'de bir bağ evine düzenlenen operasyonda, çok sayıda makaron, sigara fitresi ve tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.D'ye ait bağ evinde kaçak tütün ve mamulleri olduğu bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kent kırsalındaki bağ evine operasyon düzenleyen polis, 13 bin 200 dolu makaron, 13 bin 500 sigara fitresi, 18 kilogram kıyılmış tütün, yaklaşık 20 kilogram nargile tütünü, 123 elektronik sigara kiti ile mükerrer kullanım olduğu değerlendirilen 17 bandrol ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.D. hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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