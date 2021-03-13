Son dakika haberi... Nevşehir'de aracı kara saplanan sürücü 17 saat sonra kurtarıldı
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Son dakika haberi... Nevşehir'de aracı kara saplanan sürücü 17 saat sonra kurtarıldı

13.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:52
Son dakika haberi... Nevşehir'de aracı kara saplanan sürücü 17 saat sonra kurtarıldı

Gelen son dakika haberine göre Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kar yağışı nedeniyle aracıyla arazide mahsur kalan sürücüye AFAD ve jandarma ekipleri ulaştı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kar yağışı nedeniyle aracıyla arazide mahsur kalan sürücüye AFAD ve jandarma ekipleri ulaştı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvalı köyünde yaşayan Şevket Baştürk, minibüsü ile köy yakınlarındaki Uludere mevkisine gitti.

Kar yağışının başlamasının ardından gece köye dönmek isteyen Baştürk'ün aracı patika yolda kara saplandı.

Cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle yardım çağıramayan Baştürk'ten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Baştürk, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışmasının ardından bulundu.

Aracıyla mahsur kaldığı yerden yaklaşık 17 saat sonra kurtarılan ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamayan Baştürk, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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