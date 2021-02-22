Son dakika haberi... Nevşehir'de 10 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi olayına ilişkin bir şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde, 10 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde, 10 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ay başında Sofular köyü girişindeki çöplükte 10 sokak köpeğinin cansız halde bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Suç Araştırma Timi tarafından yürütülen teknik takip sonucu C.E, yakalandı.

Jandarmadaki ifadesinde, sokak köpeklerini, kendisi ve aile bireylerine saldırdıkları gerekçesiyle zehirlediğini iddia eden C.E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İdari para cezası uygulanan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay

Sofular köyü girişindeki çöplükte, 1 Şubat'ta ayakları bağlı halde telef olmuş şekilde bulunan 10 köpeğin, otopsi sonucunda zehirlenerek öldürüldüğü belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan