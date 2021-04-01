Son dakika haberi | Nevşehir'de 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı
Son dakika haberlerine göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından uyuşturucu suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından uyuşturucu suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı