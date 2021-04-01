Son dakika haberi | Nevşehir'de 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Son dakika haberlerine göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından uyuşturucu suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.