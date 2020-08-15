Son dakika haberi | Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika haberleri: Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
15.08.2020 21:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:12
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Şahin, Nevşehir Devlet Hastanesine başvurarak Kovid-19 testi yaptırdı.
Test sonucu pozitif çıkan Şahin, evinde izolasyona girdi.
Tedavisine başlanan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA