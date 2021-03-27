Son dakika haberi: Nevruz bayramı yolculukları İran'da Kovid-19 vakalarının artmasına neden oldu
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Son dakika haberi: Nevruz bayramı yolculukları İran'da Kovid-19 vakalarının artmasına neden oldu

Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Nevruz bayramı yolculukları İran'da Kovid-19 vakalarının artmasına neden oldu

Son dakika haberine göre İran Sağlık Bakan Yardımcısı ve Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, Nevruz bayramında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemlere uyum oranının yüzde 60'ın altına düştüğünü ve salgında vaka sayılarının artış eğilimi gösterdiğini söyledi.

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İran Sağlık Bakan Yardımcısı ve Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, Nevruz bayramında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemlere uyum oranının yüzde 60'ın altına düştüğünü ve salgında vaka sayılarının artış eğilimi gösterdiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Reisi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında ülkesindeki salgın sürecine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nevruz bayramı süresince ülke içi seyahatlerin arttığını ve halkın salgın nedeniyle kararlaştırılan sağlık protokollerine riayet etme oranının yüzde 56 seviyesinde olduğunu açıklayan Reisi, bu durumu "büyük bir tehlike alarmı" olarak nitelendirdi.

Reisi, vakalarda görülen artış nedeniyle halkı uyararak şu ifadeleri kullandı:

"Geçen haftalarda, Nevruzdaki yolculuklar nedeniyle vaka sayılarının kesin bir biçimde artacağını öngörmüştük. Şu an, çoğu eyalette salgının artış eğiliminde olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı kategorideki şehir sayısı iki katına çıktı

Reisi, Nevruz öncesi ve sonrasına kıyasla ülke genelindeki şehirlerin risk kategorilerinde de değişim görüldüğünü aktardı.

Son açıklanan istatistiklere göre, ülke genelinde risk durumuna göre 23 şehir "kırmızı", 44 şehir "turuncu", 287 şehir "sarı" ve 94 şehir ise en düşük risk seviyesini gösteren "mavi" kategoride belirlenirken, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu açıklandı.

Nevruz bayramının ilk günü olan 21 Mart'ta kırmızı kategorideki şehir sayısı 12, turuncu kategorideki şehir sayısı 39 olarak açıklanmıştı.

Nevruz bayramı öncesi İranlı yetkililer birçok defa, iç yolculukların artması ve mutasyonlu virüsün yayılma hızının yüksek olmasına bağlı olarak, salgında vaka sayılarının yeniden şiddetli bir artış göstermesinden endişe duyduklarını belirtmiş ve halkı uyarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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