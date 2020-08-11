Son dakika haberi! NEÜ'de 11 yeni bölüm ilk defa öğrenci kabul edecek
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Son dakika haberi! NEÜ'de 11 yeni bölüm ilk defa öğrenci kabul edecek

Son dakika güncel haberine göre (NEÜ), 2020-2021 eğitim öğretim yılı içinde 11 yeni bölümde ilk defa öğrenci kabul edecek.

Son dakika haberi! NEÜ'de 11 yeni bölüm ilk defa öğrenci kabul edecek
11.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:26

(NEÜ), 2020-2021 eğitim öğretim yılı içinde 11 yeni bölümde ilk defa öğrenci kabul edecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ilk defa öğrenci kabul edecek bölümlerin Yükseköğretim Kurumları tercih kılavuzunda yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi bünyesinde Arapça Öğretmenliği, Ereğli Eğitim Fakültesi bünyesinde Sınıf Öğretmenliği, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde Uzay ve Uydu Mühendisliği, Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde Maliye, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde Psikoloji, Veterinerlik Fakültesi bünyesinde Veteriner, Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu bünyesinde Bankacılık ve Sigortacılık, Meram Meslek Yüksekokulu bünyesinde Grafik Tasarımı ile Un ve Unlu Mamüller Teknolojisi programları ilk kez öğrenci alacak. Bu sayede ülkemizin ihtiyacı olan alanlarda gençler yetişecek."

Arapça öğretmenliği programının 40, sınıf öğretmenliği programının 40, uzay ve uydu mühendisliği programının 20, maliye programının 40+10, metalurji ve malzeme mühendisliği programının 20, psikoloji programının 60, veteriner programının 60, hukuk büro yönetimi ve sekreterlik programının 40, bankacılık ve sigortacılık programının 40, grafik tasarımı programının 40, un ve unlu mamüller teknolojisi programının 30 kişilik kontenjana sahip olacağı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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