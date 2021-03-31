Netanyahu rakiplerini sağcı bir hükümet kurmaya çağırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Netanyahu rakiplerini sağcı bir hükümet kurmaya çağırıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Netanyahu rakiplerini sağcı bir hükümet kurmaya çağırıyor

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sağcı adayların liderliğinde bir sağ hükümet koalisyonu kurmak için güçlerini birleştirmeye çağırdı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sağcı adayların liderliğinde bir sağ hükümet koalisyonu kurmak için güçlerini birleştirmeye çağırdı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, geçtiğimiz hafta yapılan parlamento seçimlerinin ardından aşırı sağcı Yamina partisinin lideri Naftali Bennett'e ve sağcı Yeni Umut partisi lideri Gideon Sa'ar'ı koalisyon kurmak için güçlerini birleştirmeye çağırdı. Netanyahu televizyonda yayınlanan açıklamasında, "Farklılıklarımızı geride bırakmanın zamanı geldi" ifadelerini kullanarak, "Yıllarca sürecek istikrarlı bir sağcı hükümet kuralım" dedi.

Netanyahu, mevcut müttefikleri ile Yamina ve Yeni Umut'un içinde olduğu bir koalisyon oluşturması halinde 120 sandalyeli parlamentoda 65 sandalyenin sahibi olabilir.

YENİ UMUT'TAN NETANYAHU'YA RET

Seçim kampanyasında vaatleri arasında Netanyahu'ya görevi bıraktırmak olan Yeni Umut partisinin lideri Sa'ar, Netanyahu'nun çağrısını reddetti. Sa'ar, seçmenlere verdiği sözünü yineleyerek, başbakan olarak Netanyahu'nun olduğu bir hükümete katılmayacağını ifade etti.

OLAĞANDIŞI İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ise yaptığı açıklamada, ülkede devam eden siyasi çıkmazı çözmek için yeni bir hükümet kurulmasında "olağandışı işbirliği" çağrısında bulundu. Öte yandan İsrail, son 2 yılda 4'üncü kez sandık başına gitti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Bahar Candan Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Netanyahu rakiplerini sağcı bir hükümet kurmaya çağırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 00:16:21. #1.14#
title