Son dakika haberi | Nesli tükenmekte olan 2 su samuru ölü bulundu
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Son dakika haberi | Nesli tükenmekte olan 2 su samuru ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Nesli tükenmekte olan 2 su samuru ölü bulundu Mersin'in Tarsus ilçesinde nesli tükenmekte olan 2 su samuru, şelalede ölü bulundu.

Nesli tükenmekte olan 2 su samuru ölü bulundu

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde nesli tükenmekte olan 2 su samuru, şelalede ölü bulundu.

Tarsus şelalesinde suların çekilmesiyle 2 su samuru ölü olarak bulundu. Etçil ve memeli bir hayvan olarak bilinen, nesilleri tükenme noktasında olduğu için avlanması ve yakalanması yasak olan su samurlarının ölümüyle ilgili ekipler inceleme başlattı.

Son dakika haberi | Nesli tükenmekte olan 2 su samuru ölü bulundu
Son dakika haberi | Nesli tükenmekte olan 2 su samuru ölü bulundu
Son dakika haberi | Nesli tükenmekte olan 2 su samuru ölü bulundu
Son dakika haberi | Nesli tükenmekte olan 2 su samuru ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın

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