Son dakika haberi: Nepal koronavirüs felaketiyle karşı karşıya
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Son dakika haberi: Nepal koronavirüs felaketiyle karşı karşıya

Son dakika haberi: Nepal koronavirüs felaketiyle karşı karşıya
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberler... Nepal'de koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle İki hastanın tek yatakta tedavi gördüğü, tıbbi oksijen kaynaklarının tükendiği ifade edildi.

Nepal'de koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle  İki hastanın tek yatakta tedavi gördüğü, tıbbi oksijen kaynaklarının tükendiği ifade edildi. 

Nepal'in, Hindistan'ın benzeri koronavirüs felaketiyle karşı karşıya kaldı. Ülkede koronavirüs vaka sayılarında ciddi oranda artış yaşandığı açıklandı. Ülkede salgını nedeniyle hastanelerde yer kalmadığı belirtilirken, hastaların tedavisi için kullanılan tıbbi oksijenin tükendiği ifade edildi. Başkent Katmandu'daki Sukraraj Tropikal ve Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'nin vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapasitesinin tamamen doldu. Hastanelerde İki hastanın tek yatakta tedavi gördüğü bildirildi. Sağlık çalışanları, ülkede yaşanan krizi, 'kıyamet' olarak değerlendirirken, aşılama programının da durma noktasına geldiğini ifade etti.

GARAJLAR HASTALAR İÇİN KULLANILIYOR

Sukraraj Tropikal ve Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'nde görevli hemşire Beli Poudel, "Hastanenin her köşesinde hasta var. Bu hastaları tedavi etmek için mücadele ediyoruz. Hatta garajları bile hastalar için kullanmaya başladık. Sınırlı kapasitemize rağmen hastaları geri çevirmiyoruz ilgilenmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Poundel, hastanede 104 normal, 24 yoğun bakım yatağı olduğunu ve 120'den fazla koronavirüslü hastayı tedavi ettiklerini ifade etti.

NEPAL'DE SON DURUM

28 milyon nüfuslu Nepal'de son açıklanan verilere göre son 24 saatte 8 bin 227 kişide koronavirüs tespit edildi ve 190 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 488 bin 645'e ulaşırken, toplam can kaybı da 5 bin 847'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 366 bin 946 olarak açıklandı.


- Nepal
Son dakika haberi: Nepal koronavirüs felaketiyle karşı karşıya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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