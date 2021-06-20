Son dakika haberi: Nepal'deki sellerde ölü sayısı 18'e çıktı
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Son dakika haberi: Nepal'deki sellerde ölü sayısı 18'e çıktı

Son dakika haberi: Nepal'deki sellerde ölü sayısı 18'e çıktı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükselirken, kayıp 21 kişi aranıyor.

Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükselirken, kayıp 21 kişi aranıyor.

Ülke basınında yer alan habere göre, Nepal'in farklı bölgelerinde geçen haftadan bu yana devam eden şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu.

Yetkililer, sellerde 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 18'e çıktığını bildirerek, kayıp 21 kişinin arandığını belirtti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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