Son dakika haberi! Nemrut'ta ziyaretçi yoğunluğu
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Son dakika haberi! Nemrut'ta ziyaretçi yoğunluğu

Son dakika gelişmesine göre Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, normalleşme sürecinin başlamasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Son dakika haberi! Nemrut'ta ziyaretçi yoğunluğu
26.06.2020 08:52 | Son Güncelleme: 26.06.2020 08:55

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, normalleşme sürecinin başlamasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle en sessiz günlerini yaşayan Nemrut Krater Gölü, normalleşmeyle birlikte yavaş yavaş eski günlerine geri döndü. 2 bin 250 rakımdaki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor. Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut'a gelen ziyaretçiler, kalderanın eşsiz manzarasını ve doğal güzelliklerini fotoğraflama imkanı buluyor. Gerek Bitlis'ten gerekse il dışından gelen vatandaşlar, normalleşmeyle birlikte soluğu Nemrut'ta aldıklarını söyledi.

Kars'tan gelen misafirlerini Nemrut Krater Gölü'ne gezmeye getiren Esen Demir, "Nemrut'a sürekli geliyorduk. Salgından sonra da normalleşmeyle birlikte kendimizi buralara attık. Şehir merkezinde gezmektense burada sosyal mesafeyi koruyarak gezmek daha iyi düşündük. Bir de ayıları görmek için geldik. Şu an ağabeyim ayıları arıyor. Burada daha güvende olabileceğimize inandığımız için geldik. Aynı zamanda Kars'tan misafirlerimiz vardı, onlarda görsün istedik. Onlar da özellikle buraya gelmek istediler. Buraya bayıldılar, hatta misafirim burada 10 gün kamp yapacağını söyledi" diye konuştu.

(Vahit Olcay/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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