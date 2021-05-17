Son dakika haberi... Nehir ve göletlerdeki toplu balık ölümlerinin nedeni kuraklık
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Son dakika haberi... Nehir ve göletlerdeki toplu balık ölümlerinin nedeni kuraklık

Son dakika haberi... Nehir ve göletlerdeki toplu balık ölümlerinin nedeni kuraklık
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: DİCLE Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Hülya Karadede Akın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki gölet ve nehirlerde yaşanan toplu balık ölümlerine kuraklığın sebep olduğunu söyledi.

DİCLE Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Hülya Karadede Akın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki gölet ve nehirlerde yaşanan toplu balık ölümlerine kuraklığın sebep olduğunu söyledi. Kuraklık nedeniyle tarımsal aktivitelerden dolayı gölet ve nehirlerde su seviyesinin azaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Akın, "En fazla üzerinde durmamız gereken konulardan biri kuraklıktır. Tarımsal alanda bu yıl yüzde 80 rekolte düşüklüğü yaşandı. Susuzluk hem çevreye, hem de suda yaşayan canlı organizmalara çok aşırı derecede olumsuz etki yaratmaktadır" dedi.

Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerindeki gölet ve nehirlerdeki toplu balık ölümleri, bölge halkında endişe yarattı. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hülya Karadede Akın, toplu balık ölümlerinin nedenini Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kuraklıktan kaynaklandığını aktardı. Prof. Dr. Akın, "Diyarbakır, Mardin ve Batman'ın tarımsal aktivitelerin olduğu bölgelerdeki nehir ve göletlerden çekilen aşırı bir su kullanımı görülmektedir. Bu su kullanımından dolayı da suyun seviyesinin de düştüğünü görmekteyiz. Bununla beraber atık suların, gübre ve ilaç atıklarının nehirde kirliliği oluşturuyor. Bu durum da toplu balık ölümlerine sebebiyet vermekte" dedi.

'SU AKIŞ MİKTARININ DEĞİŞMESİ BALIKLARIN ÖLÜMLERİNE NEDEN OLUYOR'

Barajlardaki su miktarının sürekli değişmesinin balık ölümleri üzerinde büyük etki yaratığını ifade eden Prof. Dr. Akın, "Barajlardaki su miktarının ve düzensiz su akış miktarının sürekli değişmesiyle o ortamda yaşayan balıkların ölümlerine neden oluyor. Bahar mevsiminde balıklar üremek amacıyla genellikle Dicle Nehri'nin yukarı havzalarına doğru toplu olarak göç ederler. Göç ettikleri yerlerde herhangi bir oksijen seviyesinin azalması veyahut o bölgedeki enfeksiyonal bir durumun, yani burada herhangi bir bakteriyolojik bir değişimin olması, bu balıkların üreme mevsiminde çok hassas dönemde oldukları için toplu ölümlerinde de sebebiyet vermiş olabilir. O nedenle en fazla üzerinde durmamız gereken şeylerden bir tanesi kuraklıktır. Bundan dolayı tarımsal alanlarda bu yıl yüzde 80 rekolte düşüklüğü de yaşandı, susuzluk gerçekten de hem çevreye, hem de suda yaşayan canlı organizmalara çok aşırı derecede olumsuz etki yaratmaktadır. Gerçekten de halk endişe içinde, fotoğrafları gördüğüm zaman ben de bayağı endişe yaşadım. Buralarda biyolojik ve kimyasal analizlerin biran önce yapılması gerekiyor ve bunun akabinde hemen halkı bilgilendirmek gerekiyor" diye konuştu.


Son dakika haberi... Nehir ve göletlerdeki toplu balık ölümlerinin nedeni kuraklık
Son dakika haberi... Nehir ve göletlerdeki toplu balık ölümlerinin nedeni kuraklık
Son dakika haberi... Nehir ve göletlerdeki toplu balık ölümlerinin nedeni kuraklık
Son dakika haberi... Nehir ve göletlerdeki toplu balık ölümlerinin nedeni kuraklık
Son dakika haberi... Nehir ve göletlerdeki toplu balık ölümlerinin nedeni kuraklık
Son dakika haberi... Nehir ve göletlerdeki toplu balık ölümlerinin nedeni kuraklık
Son dakika haberi... Nehir ve göletlerdeki toplu balık ölümlerinin nedeni kuraklık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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