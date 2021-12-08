NEHİR KENARINDA KESİLECEĞİ İHBAR EDİLEN ATLAR, YEDİEMİNE ALINDI - Haberler
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NEHİR KENARINDA KESİLECEĞİ İHBAR EDİLEN ATLAR, YEDİEMİNE ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, nehir kenarında atların kesileceği ihbarı üzerine baskın düzenleyen jandarma ekipleri, sahibinin ifadesini alırken, araçta kasap aletleri buldu.

ARİFİYE, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, nehir kenarında atların kesileceği ihbarı üzerine baskın düzenleyen jandarma ekipleri, sahibinin ifadesini alırken, araçta kasap aletleri buldu. TIR'daki 43 at ile bölgeye gelen Engin H. (37), ticari ve yetiştirme amaçlı getirdiğini öne sürdü. Hayvanlar ise yediemine alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde, Sakarya Nehri kenarında bir grubun at keseceği ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye yapılan baskında Engin H., jandarma ekiplerine, atları farklı illerden TIR ile Arifiye ilçesine getirdiğini, ticari ve yetiştirme amaçlı temin ettiğini söyledi. Engin H.'nin yanında akrabalarının da olduğu görülürken, araçta yapılan aramada ise bıçak, masat, poşet, el kantarı, ilaç, enjektör ve demir askı bulundu. Konu hakkında Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Arifiye Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Bakımsız hayvanlardan 5'inin öldüğü anlaşılırken, kalan atlar ise yediemine alındı.

İfade için karakola götürülen Engin H. ile yanındaki akrabaları Y.Y., E.H., S.Y., H.K. ve İ.H.'ye işlem yapılmazken, bazıları hakkında daha önce at kesmeleri nedeniyle işlem yapıldığı belirtildi. Engin H.'ye atların yediemine alındığı belirtilirken, bölgeden alıp ahıra götürmesi istendi.

NEHİR KENARINDA KESİLECEĞİ İHBAR EDİLEN ATLAR, YEDİEMİNE ALINDI

NEHİR KENARINDA KESİLECEĞİ İHBAR EDİLEN ATLAR, YEDİEMİNE ALINDI

NEHİR KENARINDA KESİLECEĞİ İHBAR EDİLEN ATLAR, YEDİEMİNE ALINDI

NEHİR KENARINDA KESİLECEĞİ İHBAR EDİLEN ATLAR, YEDİEMİNE ALINDI

NEHİR KENARINDA KESİLECEĞİ İHBAR EDİLEN ATLAR, YEDİEMİNE ALINDI

NEHİR KENARINDA KESİLECEĞİ İHBAR EDİLEN ATLAR, YEDİEMİNE ALINDI

NEHİR KENARINDA KESİLECEĞİ İHBAR EDİLEN ATLAR, YEDİEMİNE ALINDI

NEHİR KENARINDA KESİLECEĞİ İHBAR EDİLEN ATLAR, YEDİEMİNE ALINDI

NEHİR KENARINDA KESİLECEĞİ İHBAR EDİLEN ATLAR, YEDİEMİNE ALINDI

NEHİR KENARINDA KESİLECEĞİ İHBAR EDİLEN ATLAR, YEDİEMİNE ALINDI

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