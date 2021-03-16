Son dakika haberi! Necmettin Erbakan Parkına yeni fitness aletleri alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Necmettin Erbakan Parkına yeni fitness aletleri alındı

16.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:18
Son dakika haberi! Necmettin Erbakan Parkına yeni fitness aletleri alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında Necmettin Erbakan Parkına yeni fitness aletlerinin montajı yapıldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında Necmettin Erbakan Parkına yeni fitness aletlerinin montajı yapıldı.

Çalışmalar kapsamında daha önce fiziki yapısı yenilenip, düzenlenen Kayalık Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Parkına yeni fitness aletleri de yerleştirildi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın talimatıyla gerçekleşen çalışmalar için yetkililere teşekkür eden mahalle sakinleri, parkın bu haliyle hem küçüklere hem de yetişkinlere hitap ettiğini söyledi. - ADIYAMAN

Son dakika haberi! Necmettin Erbakan Parkına yeni fitness aletleri alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nükhet Duru Pelin Öztekin Rasim Öztekin Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Necmettin Erbakan Parkına yeni fitness aletleri alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 17:19:34. #1.14#
title